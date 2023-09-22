На Закарпатті в ДТП за участі п’яного водія одна людина загинула, ще троє – травмовані (фото)

21 вересня близько 14-ї години до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у селі Драгово Хустського району.

На місце події виїхали слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та співробітники слідчо-оперативної групи Хустського районного управління поліції. Правоохоронці встановили попередні обставини автопригоди.

Відомо, що 29-річний мешканець села Забрідь, керуючи автомобілем марки «ВАЗ-2109», в селі Драгово Хустського району по вулиці Центральній перевищив швидкість та втратив керування транспортним засобом. Внаслідок цього автомобіль кілька разів перекинувся.

У результаті автопригоди несумісні з життям травми отримав 45-річний пасажир авто. 29-річного водія та ще двох його попутників з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні.

Керманича освідчили — у його крові виявили 1,4 проміле алкоголю, що у 7 разів перевищує допустиму норму. Його затримали у процесуальному порядку. Наразі він перебуває під цілодобовою охороною у спецпалаті лікарні.

За даним фактом слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого. Найближчим часом, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, фігуранту повідомлять про підозру.

За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 10 років. У справі триває слідство.

Поліція Закарпатської області