На Закарпатті в гуртожитку поранили ножем 13-річного хлопця

Хлопця доправили до лікарні, і зараз він перебуває під наглядом медиків.

Про це повідомляє Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги у Фейсбуці.

Інцидент стався 7 жовтня у гуртожитку на вулиці Писарева в Мукачеві. На диспетчерський пульт Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги надійшло повідомлення про поранення 13-річного юнака.

“Бригада “швидкої” прибула за місцем виклику в гуртожиток. Після огляду та надання медичної допомоги з’ясувалося, що у хлопця колота рана в області лівої нирки, яка була завдана гострим предметом. За словами юнака, поранення він отримав під час бійки з однолітками”, – розповіли у Центрі.

Бригада ЕМД доправила підлітка до обласної дитячої лікарні, де він був госпіталізований у травматологічне відділення. // Діло