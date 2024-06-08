На Закарпатті вдова вбила нового чоловіка, бо не хотіла займатися сексом
За скоєне їй присудили 9 років ув’язнення
Виноградівський районний суд визнав винною уродженку Білорусії Валентину Гал у вбивстві свого співмешканця. Жінка забила чоловіка стільцем до смерті, бо не захотіла займатися з ним сексом. За скоєне їй присудили 9 років ув’язнення.
Від численних переломів закарпатець помер наступного дня. Рани на його тілі Валентина Гал намагалася приховати за допомогою макіяжу, вигадавши історію про те, що він упав з велосипеда. Під час судового засідання жінка не визнала своєї вини і сказала, що конфлікт з загиблим виник після того, як він напідпитку прийшов з іменин і підняв на неї руку, бо захотів сексу.
Дослідивши всі матеріали справи, суддя Анатолій Надопта визнав Валентину Гал винною в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому способом, що має характер особливого мучення, що спричинило смерть потерпілого, і призначив їй покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію. // Zaxid.net