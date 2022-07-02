На Закарпатті викрили нелегальний «реабілітаційний центр», де незаконно утримували людей

Організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру.

Викрили протиправну діяльність та отримали докази причетності групи осіб до злочину оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та слідчі обласного управління СБУ.

За даними слідства, організував роботу так званого реабілітаційного центру для алко- та наркозалежних та осіб поважного віку мешканець Ужгорода. Серед його довірених осіб — двоє працівників центру.

У закладі пацієнтів під приводом лікування утримували проти їхньої волі, забороняли покидати територію, самостійно пересуватися, користуватися мобільними телефонами, спілкуватися та бачитися з рідними. Людей, які намагалися втекти від такого лікування, били, зв’язували та упродовж кількох днів залишали на самоті.

У ході слідства встановлено, що жодних документів на проведення такої діяльності та спеціалізованого персоналу у закладі не було. За перебування у центрі родичі сплачували 10 000 -15 000 гривень щомісяця.

Під час проведення заходів поліцейські виявили у центрі чоловіка у непритомному стані, який був прив’язаний скотчем до ліжка. Правоохоронці одразу викликали «швидку». Наразі він знаходиться у лікарні.

За результатами проведення санкціонованих обшуків за підтримки КОРД вилучили документацію, зброю та набої, велику кількість медичних препаратів, списки незаконно утримуваних пацієнтів, «чорнові» записи.

Крім того, на підставі отриманих доказів за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури організаторові та двом його «довіреним особам» повідомили про підозру за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Після проведення процесуальних заходів правова оцінка буде надана іншим учасникам протиправної діяльності.

За скоєне їм може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України