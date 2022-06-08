На Закарпатті викрили проросійських агітаторів, які закликали до повалення державної влади

Поліцейські спільно зі співробітниками Управління СБУ в Закарпатській викрили трьох ворожих агентів, які в Інтернет-мережі виправдовували збройну агресію росії проти України та закликали до захоплення державної влади. Всім трьом фігурантам вже повідомлено про підозру та загрожує кримінальна відповідальність

Правоохоронні органи постійно проводять роботу з викриття ворожої пропаганди в інформаційному просторі. Так, за останній час співробітники Головного управління Національної поліції у співпраці з Управлінням Служби безпеки України в Закарпатській області викрили трьох осіб, причетних до такої злочинної діяльності. Їхня інформаційно-підривна кампанія загалом була спрямована на захоплення державної влади та виправдовування агресії росії проти України. Для цього вони використовували соціальні мережі та спеціально створювали вебсайти, за допомогою яких і поширювали неправдиву інформацію.

В одному з випадків викрито 54-річного мукачівця. Відомо, що він є членом антиконституційного й екстремістського громадського формування. Їхня протиправна діяльність фінансувалася в тому числі й за рахунок коштів, отриманих від майнінгу криптовалют. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України, тобто Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. Відповідно до санкції статті йому загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

Ще два подібні випадки зафіксовані у Берегівському районі та у місті Мукачево. Дії цих фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України, тобто Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. За такі дії їм загрожує до 5 років ув’язнення.

Метою всіх трьох зловмисників було розхитування ситуації в регіоні та нав’язування проросійської риторики. Це зокрема підтверджено і висновками низки лінгвістичних експертиз.

За місцем мешкання зловмисників, за силової підтримки бійців КОРДу, правоохоронці провели санкціоновані судом обшуки. Серед вилученого – комп’ютерна техніка та електронні носії інформації, що підтверджують злочинну діяльність групи агітаторів.

Всім трьом фігурантам, за процесуального керівництва прокуратури, вже повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів. Слідство у справах триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області