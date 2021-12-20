На Закарпатті викрито підпільний цех із виробництва алкоголю – вилучено понад 25 тонн фальсифікату

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури викрито та припинено діяльність масштабного підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв (ч. 2 ст. 199 КК України).

Під час слідчих дій правоохоронці знайшли та вилучили понад 25 тонн ймовірно фальсифікованого алкоголю. У приміщеннях цеху зберігалися марки акцизного податку з ознаками підробки, етикетки різних брендів алкогольних напоїв, бочки та каністри з етиловим спиртом, пляшки з білою прозорою рідиною, а також скляна тара: 29450 порожніх пляшок та 10660 заповнених.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо накладення арешту на вилучену сировину. Підакцизні товари буде скеровано на експертизу.

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі співробітниками головного оперативно-розшукового відділу Чопського загону і спецпідрозділу «ДОЗОР» із залученням слідчих відділення №1 Ужгородського райуправління Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, за матеріалами Чопського прикордонного загону державної прикордонної служби України.

За матеріалами Закарпатської обласної прокуратури