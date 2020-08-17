На Закарпатті викрито злочинну схему посадовців з розтрати десятків мільйонів державних коштів

Правоохоронці викрили корупційну схему з незаконного освоєння коштів, передбачених на боротьбу з коронавірусною хворобою в області. Серед причетних – керівники одного з департаментів облдержадміністрації та директор наближеного до них товариства, яке спеціалізується на постачанні медзасобів.

Детективи Головного управління, спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань та зі співробітниками УСБУ в Закарпатській області, за процесуального керівництва прокуратури області, з’ясували, що з березня по червень цього року закарпатські посадовці спільно з директором одного з медичних центрів регіону незаконно освоїли майже 30 мільйонів гривень.

Як з’ясували правоохоронці, кошти були виведені на рахунок приватного товариства як розрахунок за медичні вироби та засоби індивідуального захисту, призначені для медперсоналу у боротьбі з коронавірусною хворобою. Йдеться про закупівлю костюмів біологічного захисту та респіраторів.

Під час слідства правоохоронці з’ясували, що ключові особи заздалегідь домовилися про оборудку з товаром і спланували все до дрібниць. Замість медичних виробів високого ступеня захисту закарпатські медики отримували неякісні низькопробні замінники. Для конспірації на засобах захисту було нанесено етикетки з назвами постачальника, чим і приховано справжній напис «non-medical mask».

Наразі слідством визначено ключове коло осіб, причетних до злочину. Їм повідомили про підозру у розтраті майна, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах організованою групою осіб (ч. 5 ст. 27 – ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

У рамках досудового розслідування в фігурантів проводять обшуки.

Своїми незаконними діями посадовці наражали на небезпеку працівників медустанов, куди постачали фальсифікат. Крім того, вони заподіяли матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, а саме майже 30 мільйонів гривень, державі.

Відповідно до санкції інкримінованої статті, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

ГУ Національної поліції в Закарпатській області