На Закарпатті виявили факт формування штучного кредиту у ₴3,33 млн.

Наразі тривають слідчі дії.

Працівники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Закарпатській області за результатами опрацювання відомостей, наданих управлінням ОРД ГУ ДФС в Закарпатської області, провели аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності одного з ТОВ щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень під час здійснення фінансово-господарських операцій у 2020 році.

Встановлено, що службові особи ТОВ відобразили у звітних документах нереальні операції з придбання товарно-матеріальних цінностей від єдиного контрагента-постачальника на загальну суму близько 20 млн грн, в результаті чого безпідставно було сформовано податковий кредит на 3,33 млн гривень.

Слідчим управлінням ГУ ДФС в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ст.212 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії, повідомили Закарпаття онлайн у ДПС у Закарпатській області.