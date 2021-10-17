На Закарпатті водій мікроавтобуса з Італії намагався ввезти в Україну партію комплектуючих до зброї

16 жовтня, повертаючись з італійського Мілану на мікроавтобусі «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI», 22-річний водій на митному посту «Тиса» під час проходження митного контролю задекларував лише вживані речі. При усному опитуванні заперечив наявність будь-яких інших товарів, в тому числі таких, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено.

Утім, при детальній перевірці багажного відсіку транспортного засобу інспектори виявили не вказані в митній декларації та не заявлені при усному опитуванні комплектуючі до зброї. Зокрема, 109 штук чок-подовжувачів до ствола торговельної марки «GEMINI» різних моделей, італійського виробництва. Іноземний товар був поміщений в одній картонній коробці.

Коли перевізник зрозумів, що «запахло печеним», почав виправдовуватися: комплектуючі до зброї не визнав своєю власністю, сказав, що один незнайомець з м. Боттічіно передав коробку для перевезення через кордон, аби в Україні через «Нову пошту» відправити у м. Запоріжжя конкретному чоловікові.

— Відтак, водій не заявив за встановленою формою точних відомостей про переміщувані ним через митний кордон України товари, які в даній кількості підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню, — констатують інспектори митного посту «Тиса». — Тож, відносно нього складено протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України. Незадекларований товар вилучено на склад митниці, справу скерують до суду.

Наразі остаточну вартість виявлених понад сотню комплектуючих до зброї встановить спеціаліст-експерт. Але за попередньою оцінкою в інтернет-мережі, лише однин чок-подовжувач до ствола торговельної марки «GEMINI» коштує майже 2 тис грн, а деякі моделі сягають 3-х тис грн. Тоді як згідно з митним законодавством дозволяється ввозити товар на одну особу до 500 євро без декларування та оподаткування, інформує пресслужба Закарпатської митниці. // Закарпаття онлайн