На Закарпатті водій намагався провезти через кордон колекційний одяг під виглядом секонд-хенду

Вчора вночі інспектори митного посту «Тиса» Закарпатської митниці Держмитслужби виявили новенький брендовий товар, який перевізник мікроавтобуса намагався завезти в Україну без декларування та оподаткування, «замаскувавши» серед пакунків із вживаним одягом.

Повертався водій мікроавтобуса марки «Мерседес Бенц» з Італіїї через українсько-угорський кордон. Під час проходження митно-прикордонного контролю у «червоному коридорі» задекларував 17 місць багажу, в основному з вживаними речами.

Однак при перевірці пакунків у багажному відділенні транспортного засобу, увагу інспекторів привернула поліпропіленова сумка. Відкривши її, митники виявили новенький товар іноземного виробництва, який водій не вказав у декларації.

Жіночий одяг у кількості 9 одиниць, а це: кофти, жакети, сукня відомої торгової марки «VALENTINO», вартість яких значно перевищує дозволені митним законодавством 500 євро. Так, до прикладу, одна сукня зазначеного бренду коштує від 2-х до 3-х тисяч доларів, а кофти і жакети – понад тисячу доларів.

Відтак митники задокументували порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України. Остаточну вартість вилученого товару італійського виробництва визначить спеціаліст-експерт. Справу скерують до суду, який і визначить долю брендів, повідомили Закарпаття онлайн у пресслужбі Закарпатської митниці Держмитслужби.