На Закарпатті водія, який на смерть збив прикордонника, посадили на 15 років

Тячівський районний суд Закарпатської області визнав чоловіка винним у вбивстві працівника правоохоронного органу у звʼязку з виконанням службових обовʼязків.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 31 березня.

Ввечері 15 листопада 2018 року прикордонний наряд затримав чоловіка, який незаконно перевозив тютюнові через державний кордон з України до Румунії. Обвинувачений прибув на місце події, що звільнити затриманого і почав грубо висловлюватися, вимагаючи звільнити товариша. Почувши відмову, він сів за кермо і наїхав на прикордонника, який від отриманих тяжких травм помер.

Водій винним себе не визнав. Розповідав, що того вечора на узбіччі дороги помітив, шщо двоє прикордонників бʼють незнайомця і вирішив втрутитися. Виник конфлікт і один із прикордонників сказав напарнику, щоб той стріляв на ураження. Було більше пʼяти пострілів у його сторону. Коли стрілянина закінчилась, він нібито вискочив із машини і побіг у бік дороги, двигун авто залишився увімкненим. Як під колесами його машини опинилася людина і як саме відбувся наїзд, він не знає.

Але суд вважає, що провина цього чоловіка є доведеною і від усвідомлював, що посягає на життя працівника правоохоронного органу.

Версія захисту, про те, що обвинувачений вийшов із автомобіля та побіг в невідомому напрямку і наїзду на потерпілого не здійснював, суд вважає надуманою і такою, що не узгоджується з доказами. Зокрема, інший прикордонник дав свідчення, що після попереджувального пострілу обвинувачений сів у машину, здав назад, вивернув кермо і поїхав на нього, що змусило його відійти в бік. Після цього водій знову вивернув кермо і наїхав на його напарника. Також у судовому засіданні відтворювався аудіозапис телефонної розмови, в якій обвинувачений розповідає, що він переїхав прикордонника.

У загиблого залишилася дружина і двоє малолітніх дітей. Обвинувачений жодних спроб для примирення не робив.

Суд призначив обвинуваченого 15 років позбавлення волі. Із засудженого стягується моральна і матеріальна шкода потерпілим. Вдові прикордонника і двом дітям присудили по пів мільйона гривень моральної компенсації, а також 1,2 млн грн матеріальної шкоди. Батькам і сестрі стягується по 300 тисяч моральної шкоди.