На Закарпатті встановили чергового організатора каналу нелегальної переправи через держкордон

Закарпатські правоохоронці встановили організатора каналу незаконного переправлення чоловіків призовного віку до країн Євросоюзу.

Припинили діяльність злочинного каналу ще в середині квітня. Тоді оперативники відділу міграційної поліції Закарпатської області спільно зі співробітниками СБУ та прикордонниками затримали трьох жителів Тячівщини, які намагалися річкою переправити за кордон чоловіків, які підлягають мобілізації.

В ході досудового розслідування, провівши ряд необхідних заходів, правоохоронцям вдалося встановити безпосереднього організатора злочину.

Ним виявився 56-річний житель Тячівщини. Зловмисник підшуковував потенційних клієнтів та пропонував їм «послуги» з організації незаконного виїзду за кордон у період дії військового стану. Для тих, хто погоджувався на пропозицію це коштувало від 5 до 6 тисяч Євро.

За місцем проживання 56-річного організатора вже провели санкціоновані судом обшуки, у ході яких вилучили ряд доказів, що підтверджують його причетність до злочину.

Вдома у чоловіка виявили електронні засоби зв’язку та надувний човен, що використовувався зловмисниками для транспортування клієнтів річкою. Також з’ясувалося, що для того, аби діяти якомога непомітніше, фігуранти користувалися тепловізором, за допомогою якого відстежували рух прикордонних нарядів вздовж лінії розмежування.

Наразі зловмиснику вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

За скоєне організатору та іншим його спільникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Найближчим часом матеріали кримінального провадження буде скеровано для судового розгляду.

Поліція Закарпатської області