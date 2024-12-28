На Закарпатті викрили незаконну схему продажу електронних сигарет – вилучено продукції на ₴5 млн.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрито канал незаконного розповсюдження підакцизної продукції у рамках розслідування кримінального провадження щодо використання при продажі товарів підроблених марок акцизного податку (ч. 1 ст. 199 КК України).

Наразі правоохоронці встановили, що на території Хустського та Тячівського районів ділки збували електронні пристрої для паління та рідини до них із підробленими марками акцизного податку України чи взагалі без таких.

За попередніми даними до незаконної схеми причетні жителі Хустського району та Києва. Саме зі столиці продукцію відправляли на територію Закарпаття, де продавали вроздріб.

Днями за місцем знаходження складу продукції та вдома у фігурантів провели санкціоновані обшуки. Вилучили понад 7 тисяч електронних пристроїв для паління різних марок, картриджі до них, флакони з ароматизаторами, сотні упаковок із нікотином та гліцерином, а також чорнову документацію та готівкові кошти.

Вилучена продукція, попередньо, оцінена у 5 млн грн.

Досудове розслідування, яке здійснює ТУ Бюро економічної безпеки в Закарпатській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ, триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури