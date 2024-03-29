На Закарпатті викрито чергову схему нелегального перетину кордону: організатора та його спільника затримано

В ході відпрацювання оперативної інформації співробітники міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, у співпраці зі слідчими Відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції та Держприкордонслужбою, припинили діяльність групи осіб, які налагодили схему з переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Поліцейські встановили, що до організації злочинної діяльності причетні 45-річний житель села Теково Берегівського району та 30-річний мешканець селища Буштино Тячівського району. Вартість своїх послуг зловмисники оцінили в 6 500 доларів США з однієї людини.

29 березня, у ході контролю за вчиненням злочину, після отримання зловмисниками раніше обумовленої суми грошей, фігуранти були викриті правоохоронцями «на гарячому». Їх затримали саме під час транспортування трьох клієнтів призовного віку до межі Державного кордону України на околиці села Великі Береги Берегівського району.

З місця події слідчі вилучили автомобіль «Volkswagen», мотоцикл, мобільні телефони та готівку в іноземній валюті загальною сумою 21 500 доларів, які зловмисники отримали як оплату за свої незаконні послуги.

Наразі переправників поміщено в ізолятор тимчасового тримання в порядку статті 208 КПК України. За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури затриманим вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області