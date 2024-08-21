На Закарпатті викрито схему розкрадання понад ₴5 млн. бюджетних коштів під час ремонту доріг

У ході слідства поліцейські встановили, що 39-річний організатор злочину, маючи суттєвий вплив на керівників фірми, що спеціалізується на будівництві та ремонті дорожнього покриття, у змові з 45-річним директором даного підприємства, розробили злочинний план для незаконного привласнення бюджетних коштів.

Так, вигравши тендер на проведення капітального ремонту двох доріг у Закарпатській області, фігуранти незаконно вносили у офіційні документи неправдиву інформацію щодо якості матеріалів та обсягу виконаних робіт. Йдеться про ділянки автошляхів неподалік міста Виноградів та селища Міжгір’я.

Таким чином фігуранти незаконно заволоділи коштами з державного та місцевого бюджетів на понад 5 мільйонів гривень.

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за оперативного супроводу Кправління стратегічних розслідувань та Служби безпеки України ініціювали і провели низку експертиз, зібрали усю необхідну доказову базу та повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, та службове підроблення.

За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області