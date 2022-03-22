На Закарпатті взято під варту двох чоловіків, в авто яких знайшли патрони, гранату та відмички

Двох чоловіків, підозрюваних у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України), взято під варту.

Одного – мешканця Сумщини – без права внесення застави, адже до цього чоловік перебував у розшуку за незаконне заволодіння транспортним засобом. Жителеві Тернопільської області водночас визначено суму застави – понад 198 тис. грн.

Чоловіків на автомобілі «Jeep Grand Cherokee» правоохоронці зупинили у Воловці для проведення перевірки. Трапилося це вночі у суботу, 19 березня. В ході огляду у багажнику автівки знайшли ймовірно гранату та сотню патронів, які скерували на додаткову експертизу. Крім того, в особистих речах підозрюваних виявили також набір спеціальних відмичок, які можуть використовуватися для майнових злочинів.

Триває подальше досудове розслідування.

За вказаний злочин законодавством передбачене покарання у виді ув’язнення на строк від 3 до 7 років, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн