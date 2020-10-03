На Закарпатті взято під варту двох грабіжників, що здійснили розбійний напад на будинок

Слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи прокурора Ужгородської місцевої прокуратури та задовольнив клопотання щодо обрання двом підозрюваним у розбійному нападі безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йдеться про події, що трапилися вчора в с. Циганівці Ужгородського району.

Один з нападників проник до помешкання, де на той момент знаходилася 18-річна дівчина. Погрожуючи їй предметом, схожим на пістолет, забрав 55 тис грн та направився до місця, де його вже очікував спільник на автомобілі «Mercedes».

Незадовго після скоєння злочину, в ході розшукових заходів осіб знайшли та затримали слідчі та працівники кримінальної поліції Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області. При цьому один зі зловмисників наніс побої правоохоронцеві.

Так, останньому повідомлено про підозру у розбійному нападі, поєднаному з проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України) та умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу побоїв у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

Його спільник підозрюється у пособництві в розбійному нападі, поєднаному з проникненням у житло (ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 187 КК України).

За процесуального керівництва Ужгородської місцевої прокуратури досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн