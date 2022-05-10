На Закарпатті взято під варту молодика, який намагався вбити двох односельчан

За доводами прокурора Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури 20-річного мешканця с. Поляна взято під варту з можливістю внесення застави. Його підозрюють у скоєнні двох замахів на умисне вбивство односельців (ч.ч. 2,3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

Обидва випадки нещодавно трапилися в Поляні. Як встановило слідство, підозрюваний у стані алкогольного сп’яніння спричиняв конфлікти зі знайомими, після чого погрожував їм і залякував кухонним ножем. В одному випадку потерпілий зміг втекти від зловмисника. Однак останній кинувся навздогін і встиг нанести чоловіку кілька ушкоджень, перш ніж його зупинив випадковий перехожий. Іншого ж разу закарпатець наніс потерпілому кілька проникаючих поранень у грудну клітку та живіт. Чоловіка вдалося врятувати завдяки вчасно наданій медичній допомозі.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини злочинів. Підозрюваний вже судимий раніше, наразі ж його обвинувачують і у скоєнні крадіжки в межах іншого кримінального провадження.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури