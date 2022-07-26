На Закарпатті взято під варту зловмисника, який підозрюється у вбивстві свого малолітнього сина

Слідчі Головного управління поліції в Закарпатській області продовжують досудове розслідування у справі, щодо вбивства малолітнього хлопчика. Подія сталася цими вихідними, 23 липня, на Тячівщині.

У вчиненні злочину обгрунтовано підозрюється батько дитини, який після скоєного намагався втекти, однак був затриманий оперативниками поліції.

За даними слідства, 30-річний фігурант, перебуваючи в будинку разом зі своїм сином віком 1 рік 10 місяців, наніс дитині численні ножові поранення, що призвели до смерті.

Наразі поліцейські вже зібрали достатньо доказів та повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство малолітньої дитини. Окрім цього, сьогодні, 26 липня, Тячівський районний суд розглянув клопотання слідчого та задовільнив його у повному обсязі: на період розслідування зловмисник перебуватиме під вартою.

Відповідно до санкції статті за скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області