На Закарпатті за добу семеро іноземців пропонували прикордонникам хабарі

Впродовж минулої доби прикордонникам Мукачівського загону семеро іноземців пропонували грошові винагороди на загальну суму 2000 форинтів, 900 гривень та 60 євро.

Шестеро з іноземців, перетинаючи кордон у різних пунктах пропуску, мали намір в’їхати до України без дотримання заходів спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної інфекції. Ще один іноземець, громадянин Угорщини, перевищив термін перебування в Україні.

Загалом від початку лютого, військовослужбовці Мукачівського загону, вкотре демонструючи нульову толерантність до корупційних проявів, 17 разів відмовились від неправомірних винагород, сума яких склала — 18 тисяч форинтів, 2 тисячі гривень та 60 євро.

Здебільшого подорожуючі пропонують хабарі за можливість уникнути самоізоляції або ж в’їзду на територію України без поліса страхування витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19 та обсервацією.

В усіх випадках прикордонні наряди на незаконні пропозиції відповідали відмовою та повідомили про спроби підкупу керівництву. З метою з’ясування обставин та прийняття правового рішення щодо ознак злочину, передбаченого статтю 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», прикордонники інформували про зазначені факти співробітників Нацполіції, повідомили Закарпаття онлайн у пресслужбі Мукачівського прикордонного загону.