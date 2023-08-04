На Закарпатті за хабарництво до 7 років за ґратами засуджено екскерівника облуправління Держрибагентства

За публічного обвинувачення Закарпатської обласної прокуратури суд визнав винним колишнього начальника обласного управління Державного агентства рибного господарства у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Експосадовця засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його на 3 роки позбавлено права обіймати посади державної служби.

Прокурори у суді довели, що екскерівник обласного управління Держрибагентства вимагав хабар у підприємця за погодження на здійснення господарської діяльності. Йшлося про облаштування ставків для вирощування риби та раків на території Ужгородського району.

Навесні та влітку 2019 року він кілька разів зустрічався із чоловіком для обговорення необхідних процедур, аби почати вести підприємницьку діяльність. Під час зустрічей переконав останнього, що «успішне» вирішення питання неможливе без надання неправомірної вигоди.

Очільник управління отримав 1000 доларів США, за які обіцяв сприяти у виготовленні та погодженні дозвільних документів.

Засуджений звільнений з посади. Під арештом перебувають його банківські рахунки чоловіка, нерухоме майно та готівкові кошти.

Вирок не набрав законної сили, триває час на апеляційне оскарження.

Офіс Генпрокурора