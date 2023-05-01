На Закарпатті за незаконний видобуток андезиту на суму понад ₴309 млн. судитимуть директора підприємства

Спеціалізована екологічна прокуратура Закарпатської обласної прокуратури скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора приватного підприємства за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом вибуху (ч. 4 ст. 240 КК України).

У ході слідства встановлено, що очолюване обвинуваченим підприємство займалося видобутком андезито-базальту, не маючи діючих дозволів, та його продажем в якості сировини для будівництва. Роботу не припинили і після зупинки дії спеціального дозволу на користування надрами. До того ж, видобуток проводився шляхом здійснення буро-вибухових робіт на території родовища в Мукачівському районі.

Збитки державним інтересам від незаконного видобутку каменю склали понад 309 млн грн. Прокуратура звернеться із позовом до суду для забезпечення у подальшому відшкодування усієї суми коштів. Крім того, в межах кримінального провадження арештовано майно загальною вартістю 29 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ Нацполіції Закарпаття за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ та обласного Управління СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури