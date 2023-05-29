На Закарпатті за підозрою у підкупі прикордонника затримал жителя Дніпра, який намагався незаконно перетнути держкордон

Співробітники Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби, затримали дніпрянина, який намагався підкупити військовослужбовця ДПСУ та перетнути державний кордон.

47-річного фігуранта впіймали в рамках проведення оперативних заходів, безпосередньо під час передачі службовцеві 2-ох тисяч доларів США неправомірної вигоди. Гроші слідчі вилучили в якості речових доказів.

В ході слідства було встановлено, що за кілька днів до події зловмисник зв’язався з військовослужбовцем та запропонував хабар, взамін на допомогу у перетині кордону поза межами пункту пропуску. Про незаконну пропозицію прикордонник повідомив своє керівництво та правоохоронні органи.

Наразі підозрюваного затримано. Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Закарпатській області, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, вже повідомили йому про підозру у наданні службовій особі неправомірної вигоди за невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Також за їх клопотанням суд уже обрав зловмисникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Кримінальне провадження у поліції відкрито за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області