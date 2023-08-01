На Закарпатті за підозрою в одержанні хабаря поліція затримала голову військово-лікарської комісії

У ході проведення оперативних заходів співробітники Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, у співпраці з управлінням стратегічних розслідувань, задокументували на вчиненні злочину у сфері службової діяльності голову військово-лікарської комісії при одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у регіоні.

За даними слідства, фігурант за грошову винагороду сприяв чоловікам призовного віку у виготовленні медичних документів, що дають право на відстрочку від мобілізації. Йдеться про оформлення опіки за особою похилого віку, яка не здатна до самообслуговування і потребує сторонньої допомоги.

На підставі внесених службовцем неправдивих відомостей потенційні призовники уникали військової служби.

Провівши ряд негласних заходів поліцейські затримали голову військово-лікарської комісії безпосередньо під час отримання неправомірної вигоди. Відповідно до статті 208 КПК України, його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом у поліції відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області