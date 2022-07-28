На Закарпатті за пособництво окупантам судитимуть жителя Берегівщини

Дізнавачі Берегівського районного відділу поліції завершили досудове розслідування. За процесуального керівництва прокуратури поліцейські скерували для судового розгляду справу, щодо здійснення колабораційної діяльності жителем одного із сіл Берегівщини. Обвинуваченому загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

З метою виявлення ворожої пропаганди та припинення такої незаконної діяльності, співробітники поліції здійснюють постійний моніторинг Інтернет-мережі. Один з таких випадків правоохоронці зафіксували на Берегівщині: там житель одного з сіл району поширював на своїй сторінці у соціальній мережі дописи, в яких підтримував вчинення росією воєнних злочинів проти України.

Дізнавачі поліції кваліфікували такі дії фігуранта за ч.1 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Зловмиснику було повідомлено про підозру та вже проведено всі необхідні слідчі дії, і в результаті обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скеровано для судового розгляду.

Відповідно до санкції статті підозрюваному загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області