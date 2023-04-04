На Закарпатті за службову недбалість зі збитками у ₴1,1 млн.  судитимуть посадовця керівника лісництва

Відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Закарпатської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно лісничого держпідприємства «Берегівське лісове господарство» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Завдяки належній координації обласної прокуратури, Управління СБУ в Закарпатській області виявило факт втрати значної кількості лісопродукції в одному з лісництв на Берегівщині. За матеріалами цього оперативного підрозділу прокуратура розпочала кримінальне провадження і, здійснюючи процесуальне керівництво, встановила, що керівник лісництва неналежно виконував свої службові обов’язки та допустив незаконне вивезення деревини без належного документального обліку.

Як наслідок – продукція опинилася на тіньовому ринку, а до державного підприємства не надійшли грошові кошти у розмірі 1,1 млн грн. Вказану протиправну діяльність задокументовано у 2022 році.

Крім того, завдяки спільній роботі прокурора та оперативників вдалося досягти повного відшкодування фігурантом збитків, завданих державним інтересам.

Орган досудового розслідування у кримінальному провадженні – Шостий слідчий відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури