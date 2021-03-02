На Закарпатті за спробу вивезти цінні картини до ЄС судитимуть мешканку Буковини (фото)

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 27-річної жительки Чернівецької області за фактом закінченого замаху на контрабанду культурних цінностей (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України).

Встановлено, що особа намагалася перемістити 4 картини іноземних авторів, датовані XVIII-XX ст., на територію Італії. Для цього заховала полотна поміж особистих речей у сумці та надала її перевізнику, не повідомивши про наявність предметів, які потребують митного декларування. Зазначені твори мистецтва виявлено співробітниками митниці при проведенні поглибленого огляду автомобіля.

Експертизою встановлено, що одна з картин – гравюра, виконана на папері в техніці офорт відомим німецьким живописцем, – відноситься до культурних цінностей.

Спробу контрабанди викрито у жовтні минулого року на митному посту «Дяково» спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Закарпатській області. Наразі слідство у кримінальному провадженні завершене.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.