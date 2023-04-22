На Закарпатті за систематичне хабарництво судитимуть керівницю одного з центрів МСЕК

Слідчі Ужгородського районного управління поліції, за оперативного супроводу співробітників міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області, завершили досудове розслідування у справі щодо систематичного одержання неправомірної вигоди очільницею одного з міжрайонних центрів медико-соціальної експертної комісії.

Встановлено, що жінка-посадовець налагодила схему із виготовлення фальшивої меддокументації про втрату працездатності та призначення групи інвалідності. Події відбувалися в період дії воєнного стану і переважно клієнтами зловмисниці були чоловіки призовного віку, які мали на меті таким чином уникнути мобілізації. Окрім цього, зловмисниця ставила у безвихідне становище й інших своїх пацієнтів, адже розуміла, щоб без її позитивної відповіді вони не зможуть отримувати соціальні виплати.

Свою «згоду» вона оцінила в 500 доларів США з однієї особи. Загалом поліцейським під час оперативних заходів вдалося задокументувати близько 10 таких фактів.

Злочинну діяльність зловмисниці припинили наприкінці минулого року співробітники відділу міграційної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.

Наразі у справі вже завершено всі необхідні слідчі дії та сформовано обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження скеровано для судового розгляду. Обвинуваченій інкримінують ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) і ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно) Кримінального кодексу України.

За скоєне жінці загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у справі здійснювалося за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури та у співпраці з співробітниками Управління стратегічних розслідувань.

Поліція Закарпатської області