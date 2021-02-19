На Закарпатті за вимагання грошей за непоширення компроментуючих відео судитимуть трьох мешканців Львівщини

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох мешканців Львівської області за фактом вимагання, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб та пособництва у ньому (ч. 2 ст. 189, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 189 КК України). Один із них також обвинувачується у пособництві в підробленні офіційного документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України).

У ході слідства встановлено, що вказані особи діяли на територіях кількох областей за наперед продуманою схемою. Так, 30-річна жінка знайомилася з чоловіками, зваблювала їх та приводила на орендовану квартиру.

В момент інтимних відносин до помешкання вривалися двоє чоловіків, які знімали все, що відбувалося, на відео. Після цього за нерозповсюдження роликів вимагали від чоловіків грошові кошти. Суми озвучували залежно від матеріальних статків осіб – це від 9000 грн до 10 000 доларів США.

У серпні 2020 року вказану групу осіб затримали під час реалізації чергового злочинного задуму. Тоді ж, провівши огляд автомобіля зловмисників, правоохоронці знайшли та вилучили підроблений паспорт громадянина України.

Досудове розслідування, яке здійснювали слідчі СУ ГУНП в Закарпатській області за процесуального керівництва обласних прокурорів, завершене. Оперативний супровід забезпечували співробітники ВБЗПТЛ Нацполіції Закарпаття, інформує пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн