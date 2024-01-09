На Закарпатті заблокували чергову схему ухилення від мобілізації: затримано одного з членів ВЛК

Співробітники Ужгородського районного управління поліції у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань та СБУ, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, викрили чергову схему ухилення від мобілізації.

У ході оперативної роботи правоохоронці з’ясували, що до організації незаконної діяльності причетний лікар-психіатр однієї з районних лікарень Ужгородщини, який є членом військово-лікарської комісії. Зловмисник підшукував чоловіків, які підлягають загальній мобілізації, та пропонував їм за неправомірну вигоду виготовити висновок про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Такі послуги лікар оцінив у 2 тисячі доларів США.

Зловмисника затримали в ході контролю за вчиненням злочину — під час отримання 1 тисячі доларів США, тобто другої частини хабаря. За фактом одержання хабаря службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Окрім цього щодо нього обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. У справі триває слідство.

За скоєне підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області