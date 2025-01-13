На Закарпатті заблокували черговий канал переправлення ухилянтів за кордон: зловмисник пропонував «послуги» через соцмережі

У ході оперативної роботи співробітники міграційної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, спільно з працівниками Управління протидії кіберзлочинам та слідчими Відділу поліції № 1 Ужгородського РУП, затримали підозрюваного у незаконному переправленні чоловіків призовного віку до сусідньої Угорщини. Ним є 25-річний житель села Кольчино Мукачівського району.

Він контактував з потенційними клієнтами через мережу Інтернет. За 4 тисячі доларів фігурант пропонував сприяти у незаконному перетині державного кордону в обхід офіційних пунктів пропуску. Канал було налагоджено в межах Берегівського району.

Для конспірації та проїзду блокпостів зловмисник використовував форму військовослужбовця.

Оперативники встановили час та місце зустрічі зловмисника з черговим клієнтом і затримали його разом з отриманими грошовими коштами.

Переправника поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання. За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття проводилися використовуючи можливості відділу кримінального аналізу ГУНП в Закарпатській області, у співпраці зі співробітниками Чопського прикордонного загону.

Поліція Закарпатської області