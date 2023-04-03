На Закарпатті заблокували черговий канал переправи військовозобов’язаних через держкордон

Слідчі відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції, у співпраці з оперативниками УСР, Державної прикордонної служби та контррозвідки СБУ, заблокували канал переправлення через кордон чоловіків призовного віку, що функціонував у межах Берегівського району.

За підозрою у вчиненні злочину правоохоронці затримали 31-річного та 23-річного жителів села Вилок. Оперативники отримали інформацію про підготовку до чергової переправи та, в результаті, впіймали зловмисників, коли вони саме супроводжували до сусідньої Угорщини чергового клієнта.

Відомо, що фігуранти за свої незаконні послуги отримали від втікача 2 500 доларів США.

Після проведення необхідних слідчих дій на місці події, поліцейські помістили підозрюваних до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Окрім цього, затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У справі наразі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Ужгородська окружна прокуратура.

Поліція Закарпатської області