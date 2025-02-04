На Закарпатті засуджено шахрая, який ошукав дружину військового на суму понад $10000

За матеріалами співробітників Ужгородського районного управління поліції до 6 років та 8 місяців позбавлення волі засуджено 37-річного жителя Тячівщини, який шахрайським шляхом виманив у дружини українського захисника 10,5 тисяч доларів.

До поліції потерпіла звернулася у березні минулого року. Жінка розповіла, що малознайомий чоловік пообіцяв їй свою допомогу у звільненні її чоловіка-військовослужбовця з російського полону.

Фігурант скористався вразливим психо-емоційним станом жінки та запевнив її, що має достатньо зв’язків на території рф, аби посприяти визволенню українського захисника з полону. За «повернення чоловіка додому» потерпіла передала шахраєві 10,5 тисяч доларів США. Після отримання грошей зловмисник зник і перестав виходити на зв’язок.

Поліцейські одразу ж розпочали розслідування та оперативно розшукали і затримали причетного – 37-річного раніше судимого жителя Тячівського району.

Його було поміщено до слідчого ізолятора, де він перебував весь період досудового розслідування.

Провівши всі необхідні процесуальні дії, слідчі, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, передали сформований обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження для судового розгляду.

Днями, на підставі зібраних поліцейськими доказів, суд визнав закарпатця винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Поліція Закарпатської області