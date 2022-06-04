На  Закарпатті затримала трьох зловмисників за підозрою у підробці документів про інвалідність, які дозволяють покинути межі країни

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань, за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, припинили незаконну діяльність групи зловмисників, які організували схему переправи через держкордон України чоловіків призовного віку.

Правоохоронці встановили, що 49-річний закарпатець разом з 47-ми та 54-річними мешканцями Львівської області виготовляли для своїх клієнтів довідку про нібито інвалідність, що відповідно дозволяло чоловікам призовного віку покинути межі держави.

Вартість своїх послуг зловмисники оцінили в 7,5 тисяч доларів. Двох мешканців Львівщини затримали в момент посадки їхнього клієнта на потяг «Львів-Краків», яким чоловік мав потрапити в країни ЄС. Закарпатця спіймали в момент отримання ним грошових коштів за пророблену роботу.

За даним фактом в поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 та ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне переправлення осіб через державний кордон України та Підроблення документів чи використання таких документів. За такі дії чоловікам загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Всіх трьох фігурантів слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області