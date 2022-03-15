На Закарпатті затримала зловмисника, який намагався незаконно переправити через держкордон двох «призовників»

Через вторгнення Росії та запровадження в Україні воєнного стану на території держави діють обмеження для чоловіків віком від 18 до 60 років, щодо виїзду за кордон.

У зв’язку з цим оперативники міграційної поліції Закарпаття посилили заходи, спрямовані на недопущення перетину кордону в обхід пунктів пропуску.

В результаті проведення оперативних заходів правоохоронцям стало відомо, що житель селища Буштино, що на Тячівщині, організував схему за якою мав сприяти в незаконному перетині «зеленого» кордону чоловікам призовного віку.

13 березня оперативники міграційної поліції спільно з колегами з Тячева та Хуста затримали 22-річного раніше судимого зловмисника. Останній саме мав намір транспортувати до лінії розмежування двох українців, які підпадають під загальну мобілізацію.

За свої злочинні послуги підозрюваний мав отримати у власність автомобіль марки «Toyota», що належить одному з «клієнтів», та ще 3 000$ готівкою.

Переправника, в порядку статті 208 КПК України, помістили до ізолятора тимчасового тримання, а самих ухилянтів доставили до військомату.

За фактом вказаного злочину в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів).

Відповідно до санкції статті підозрюваному загрожує до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області