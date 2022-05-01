На Закарпатті затримали чергових зловмисників, які сприяли чоловікам призовного віку у перетині кордону

В результаті проведення спільних заходів співробітники поліції, СБУ та прикордонної служби припинили незаконну діяльність двох зловмисників, які організували нелегальну переправу чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Затримали підозрюваних «на гарячому», коли вони саме транспортували 33-річного чоловіка з Сумської області до лінії кордону в межах села Ділове Рахівського району. Оскільки перетинати кордон їхній клієнт мав через річку, зловмисники забезпечили його гідрокостюмом. Свої послуги вони оцінили у 4 тисячі євро.

Наразі 45-ти та 24-річних жителів села Костилівка затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіка, який мав намір незаконно перетнути кордон, доставили до військкомату.

В поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, готують матеріали для повідомлення затриманим про підозру. За скоєне їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області