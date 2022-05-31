На Закарпатті затримали чергового переправника чоловіків призовного віку через кордон

Днями, за підозрою у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, співробітники слідчого управління спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань, затримали 46-річного ужгородця.

Поліцейські з’ясували, що за визначену плату, а саме 5000 доларів, чоловік намагався переправити через кордон зі Словаччиною двох чоловіків, що підлягають мобілізації.

Для того, щоб переконатися у справжності намірів своїх клієнтів, чоловік призначив одному із них кілька зустрічей. Спочатку зловмисник обговорив із замовником імовірну схему переправи, а наступного разу мав отримати завдаток, а саме 1000 доларів. Решту грошей, за домовленим планом, клієнти повинні були сплатити вже після того, як перетнуть кордон.

Поліцейські завадили реалізації злочинних намірів фігуранта, затримавши його одразу ж після отримання ним завдатку.

Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За процесуального керівництва прокуратури слідчі вже повідомили йому про підозру в скоєнні ним злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За скоєне затриманому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області