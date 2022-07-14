На Закарпатті затримали чергову групу зловмисників, причетних до нелегальної переправи через кордон

12 липня оперативники міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області, спільно зі співробітниками Чопського прикордонного загону, заблокували функціонування в регіоні каналу нелегального перетину держкордону чоловіками призовного віку.

За оперативною інформацією поліцейських, 37 та 42-річний жителі Ужгородщини домовилися з двома чоловіками призовного віку про переправлення останніх до сусідньої країни, в обхід офіційних пунктів пропуску в межах Ужгородського району. Свої послуги зловмисники оцінили в 14 тисяч доларів США.

В ході оперативних заходів співробітники міграційної поліції, за силової підтримки КОРДу, затримали переправників за кілька хвилин до того, як вони мали здійснити незаконну переправу своїх клієнтів до Словаччини.

Наразі, у відповідності до статті 208 КПК України, обох поміщено до ізолятора тимчасовго тримання. Гроші в сумі 14 тисяч доларів, отримані зловмисниками, правоохоронці вилучили з місця події. Також поліцейські вилучили і транспортні засоби, якими користувалися зловмисники.

Слідчі поліції Ужгородського району, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За санкцією цієї статті їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області