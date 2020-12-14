На Закарпатті затримали чоловіка, який переховувався від покарання за скоєння тяжкого злочину

Вчора, 13 грудня, закарпатські поліцейські затримали 40-річного чоловіка, який за рішенням суду визнаний винним в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілого.

Під час конфлікту в місцевому кафе у Міжгір’ї чоловік наніс опоненту серію ударів, які через короткий проміжок часу призвели до летальних наслідків.

Спочатку підозрюваний співпрацював зі слідством, з’являвся на засідання суду. Після винесення вироку у сім років позбавлення волі, він зник. Чотири роки чоловік переховувався, проте весь час співробітники поліції Закарпаття працювали над даною справою.

Нещодавно співробітники карного розшуку отримали оперативну інформацію про можливе місце перебування розшукуваного. Поліцейські одразу звернулися до суду для отримання санкції на обшук помешкання.

Мешканця Міжгірщини наразі поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Тепер йому доведеться відповісти за скоєне у відповідності до чинного законодавства.

Поліція Закарпатської області