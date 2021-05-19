На Закарпатті затримали досвідчену рецидивістку, яка збувала зброю на території регіону

Вчора, 18 травня, неподалік обласного центру поліцейські Ужгородщини провели спецоперацію по затриманню раніше судимої зловмисниці.

За оперативною інформацією жінка причетна до збуту бойової зброї. Так, в ході контролю за вчиненням злочину, поліцейські затримали фігурантку «на гарячому». Вона саме передала клієнтові незаконний товар та отримала взамін грошові кошти.

На місці події слідчі вилучили одну гранату РГД-5 та понад двадцять патронів калібром 5,45 до автоматичної зброї. Небезпечні предмети буде скеровано експерту для дослідження.

Зловмисницю затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відомо, що остання вже раніше притягалася до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину та відбувала покарання в місцях позбавлення волі.

Зараз слідчі інкримінують підозрюваній ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Оперативники наразі встановлюють походження зброї.

Затриманій загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області