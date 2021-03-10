На Закарпатті затримали двох іноземців, які лісом пробиралися у Словаччину

Учора ввечері прикордонники Чопського загону затримали неподалік села Оноківці Ужгородського району двох невідомих, що намагалися дістатися сусідньої Словаччини в обхід пунктів пропуску.

Про появу чужинців у прикордонні правоохоронців сповістив сигналізаційний комплекс. У район спрацювання одразу вислали додаткові наряди, які незабаром виявили двох чоловіків. Їх вдалося затримати за 10 метрів від держрубежу.

Правопорушники не мали з собою жодних документів, що посвідчують особу. Вони назвалися громадянами Лівану.

З метою притягнення до адміністративної відповідальності та зясування усіх обставин правопорушення, іноземців доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення особи їх притягнуть до відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Подальшу долю порушників вирішить суд, повідомили Закарпаття онлайн у пресслужбі Чопського прикордонного загону.