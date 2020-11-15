На Закарпатті затримали двох зловмисників, які скоїли розбійний напад

Сьогодні, 15 листопада, на лінію «102» зателефонував 34-річний чоловік і попросив термінової допомоги. Зі слів заявника, він їхав у якості пасажира з двома чоловіками з автовокзалу Ужгорода до Львова. Проте на відрізку дороги у Воловецькому районі водій та його товариш, зупинили авто і, погрожуючи гострим предметом, вимагали у нього гроші.

Чоловіку вдалося вийти з автомобіля і втекти вглиб лісопосадки. Ховаючись від переслідувачів, на території, де став можливим мобільний зв’язок, він одразу ж зателефонував у поліцію.

На допомогу жителю Дрогобича одразу ж виїхав екіпаж поліції. Заявника швидко розшукали. А відтак чоловік описав зловмисників та автомобіль, на якому вони рухалися.

Отримавши орієнтування, працівники Воловецького відділення поліції розпочали пошуки нападників. І вже продовж майже 30 хвилин автомобіль «Skoda Octavia» із водієм та пасажиром, схожими за описом потерпілого, розшукали.

29-ти та 38-річного ужгородців поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Ніж та викрутку, якими розбійники погрожували потерпілому, вилучили. Також поліцейські виявили в нападників особисті речі потерпілого та його банківські картки, які зловмисники встигли помістити до своїх портмоне. Автомобіль «Skoda Octavia» поміщено на спецмайданчик Воловецького відділення поліції.

За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Відповідно до вказаної статті нападникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області