На Закарпатті затримали групу осіб, які за 5000 доларів переправляли чоловіків за кордон

Зловмисникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викрили протиправну діяльність групи осіб оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та слідчі обласної поліції спільно з прикордонниками.

Двоє місцевих мешканців допомагали чоловікам, які намагалися ухилитися від мобілізації, виїхати за межі країни. За «трансфер» брали 5000 доларів США з однієї людини.

26 травня поліцейські зловмисників затримали під час спроби переправити ухилянта через державний кордон поза офіційними пунктами пропуску. У них вилучили 2500 доларів США, які вони отримали як аванс за свої «послуги», аналогічну суму повинні були одержати вже після перетину чоловіком кордону.

27 травня слідчі повідомили двом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суд, задовольнивши клопотання Закарпатської обласної прокуратури, взяв підозрюваних під варту.

За скоєне фігурантам може загрожувати покарання — позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Національна поліція України