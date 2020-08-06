На Закарпатті затримали групу вимагачів, які шантажували потерпілих розповсюдженням пікантних відео за їх участі

Тріо злочинців, до якого входила 29-річна жінка, затримали працівники поліції Закарпаття. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що жителі Львівщини займалися шантажем за доволі пікантною схемою. Наразі злочинна діяльність фігурантів припинена, всіх учасників затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Розслідування у справі триває

Нещодавно працівники оперативного підрозділу поліції Закарпаття отримали інформацію, що в обласному центрі «працює» група вимагачів, які шантажують місцевих мешканців та вимагають від них грошові кошти.

В ході з’ясування обставин виявилося, що троє мешканців Львівщини спланували схему з незаконного заробітку. Головною дійовою особою була 29-річна жінка.

Так, за визначеним планом, жінка знайомилася з чоловіками, зваблювала їх, та коли справа доходила до інтиму, у розпалі процесу до помешкання вривалися спільники дівчини і починали знімати все на камеру. Після цього, чоловік, якого на гарячому впіймали, отримував пропозицію відкупитися. У випадку ж відмови від компромісного вирішення проблеми, зловмисники погрожували розповсюдити відео серед рідних жертви чи взагалі публічно, через соціальні мережі.

Потерпілому ж, у якості відкупу, пропонували сплатити 2000 доларів.

Поліцейські, розробили схему операції для затримання злочинців та, за силової підтримки роти поліції особливого призначення, вчора, 5 серпня, припинили злочинну діяльність гостей із сусідньої області.

Над розслідуванням злочину працювали співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Закарпатській області, детективи слідчого управління поліції та працівники Департаменту БЗПТЛ Нацполіції України, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Вимагачам інкримінують частину 2 статті 189 Кримінального кодексу України, тобто вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Всіх трьох фігурантів затримано і порядку статті 208 КПК та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне злочинцям загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області