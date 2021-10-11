На Закарпатті затримали крадійок, які поцупили у киянина понад 50 тисяч гривень

Вчора, 10 жовтня, по допомогу до поліції звернувся киянин, який відпочиває на території області. Чоловік розповів, що перебуваючи у селі Поляна, що неподалік Сваляви, у нього зникла барсетка з документами та грошима у сумі 57 тисяч гривень.

За викликом прибула слідчо-оперативна група поліції, працівники якої встановили, що близько 12:20 потерпілий залишив барсетку на лавиці поблизу озера і пішов кататися на катамарані.

У цей час дві невідомі особи й здійснили крадіжку.

Поліцейські одразу переглянули відео з камер спостереження, які зафіксували момент злочину та оперативно встановили особи причетних — 38-річна мешканка села Неліпино та 30-річна жителька села Сасівка.

Фігуранток разом з викраденими речами розшукали вже на залізничному вокзалі в Сваляві. Гроші жінки частково встигли потратити, однак більшу частину коштів, 45 тисяч гривень, поліцейські вилучили і найближчим часом повернуть потерпілому.

Поліція Закарпатської області