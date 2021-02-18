На Закарпатті затримали на хабарі начальника сервісного пункту філії Укрінтеравтосервісу

Неправомірну вигоду посадовець вимагав від керівника іноземної компанії-автоперевізника.

Корупційну діяльність посадової особи викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно зі слідчими поліції Закарпатської області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

За даними слідства, керівник сервісного пункту філії «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття» вимагав 600 євро з керівника іноземної компанії-автоперевізника. За це обіцяв не реагувати на перевантаження транспортного засобу, яке було виявлено під час огляду в зоні контролю, та не повідомляти про це в обласне управління Укртрансбезпеки.

18 лютого посадовця викрили після того, як він отримав 600 євро неправомірної вигоди. У службовому кабінеті правоохоронці вилучили зазначену суму.

Вирішується питання про затримання керівника сервісного пункту в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення йому підозри.

За вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди чинним законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України