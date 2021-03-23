На Закарпатті затримали партію тютюнових виробів та вісьмох контрабандистів-водолазів (відео)
Учора ввечері на Закарпатті прикордонники України та Румунії в результаті проведення спільних заходів запобігли спробі незаконного переправлення через кордон партії контрабандного тютюну.
Військовослужбовці відділення «Великий Бичків» Мукачівського загону під час патрулювання помітили групу осіб, які бігли в бік кордону із пакунками на плечах. Зловмисники мали намір переправити сигарети через річку Тиса.
Про даний факт українські прикордонники негайно повідомили своїх румунських колег.
В результаті обміну інформацією та проведення спільних пошукових заходів було виявлено 19 пакунків тютюнових виробів та затримано вісьмох осіб у мокрих гідрокостюмах.
Контрабандистів для складання адмінпротоколів доправили до прикордонного підрозділу, оцінку їх діям вже невдовзі надаватиме суд.Tweet