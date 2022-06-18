На Закарпатті затримали переправницю чоловіків призовного віку через кордон

Вчора, 17 червня, співробітники відділу міграційної поліції Закарпаття, спільно зі слідчими поліції Ужгородщини та працівниками СБУ, затримали 38-річну мешканку Чопа, яка підозрюється у сприянні незаконному виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

За результатами проведення ряду оперативних заходів правоохоронцям вдалося спіймати зловмисницю «на гарячому», під час отримання грошей за пакет документів, за допомогою яких особи, що підлягають мобілізації, могли б безперешкодно покинути межі країни під час воєнного стану.

За таку послугу від свого клієнта під час особистої зустрічі фігурантка отримала 12 тисяч доларів США. З місця події слідчі вилучили вказані грошові кошти та інші речові докази.

За фактом вчинення цього злочину в поліції, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, проводиться досудове розслідування за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Такі дії караються позбавленням волі на строк до дев’яти років. Наразі жінку, в порядку статті 208 КПК України, поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Оперативники відділу міграційної поліції продовжують розслідування у справі для встановлення інших можливих співучасників злочину.

Поліція Закарпатської області