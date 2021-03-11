На Закарпатті затримали рецидивіста, який відібрав авто у жителя Тячівщини

Оперативники поліції Тячівщини затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання жителя села Драгово Хустського району, який обгрунтовано підозрюється у викраденні автомобіля жителя Тячівщини. За фактом злочину слідчі проводять досудового розслідування

Сьогодні, 10 березня, до поліції надійшло повідомлення про злочин. За інформацією заявника між ним та з вигляду знайомим йому чоловіком вночі виникла конфліктна ситуація. В ході сутички останній відібрав у потерпілого ключі від автомобіля марки «BMW» та поїхав на викраденій автівці у невідомому напрямку.

На місце злочину оперативно прибули поліцейські, які вжили всіх необхідних першочергових заходів і в результаті встановили, що до злочину причетний 35-річний житель села Драгово Хустського району. Додатковою перевіркою з’ясовано, що чоловік неодноразово судимий за різні злочини та вже відбував покарання у місцях позбавлення волі.

За фактом незаконного заволодіння автомобілем тячівця, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Транспортний засіб вилучено та після проведення необхідних слідчих дій буде повернуто потерпілому.

Самого ж зловмисника поліцейські оперативно розшукали та затримали. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

У справі триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області