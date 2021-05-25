На Закарпатті затримали вірменського фігуранта санкційного списку «злодіїв у законі»
Іноземець мав посвідку на тимчасове проживання в Україні.
Державна міграційна служба разом з Національною поліцією затримали в Закарпатській області громадянина Вірменії, якого РНБО включила в санкційний список «ворів у законі».
Про це повідомила Міграційна служба Закарпатської області.
«В Ужгороді [виявили] громадянина Вірменії, який входить до санкційного списку осіб під номером 600», — йдеться у повідомленні.
Під цим номером записаний уродженець і громадянин Вірменії Гарнік Манукян 1986 року народження.
Він мав посвідку на тимчасове проживання в Україні, яку після затримання йому скасували. Громадянина Вірменії планують примусово видворити з України через загрозу національній безпеці та безпеці громадського порядку.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня, котре оновлює список фізичних і юридичних осіб, проти яких запроваджуються санкції, зокрема його розширено «ворами в законі» й іноземцями, які є «кримінальними авторитетами». // LB.ua