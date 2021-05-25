На Закарпатті затримали вірменського фігуранта санкційного списку «злодіїв у законі»

Іноземець мав посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Державна міграційна служба разом з Національною поліцією затримали в Закарпатській області громадянина Вірменії, якого РНБО включила в санкційний список «ворів у законі».

Про це повідомила Міграційна служба Закарпатської області.

«В Ужгороді [виявили] громадянина Вірменії, який входить до санкційного списку осіб під номером 600», — йдеться у повідомленні.

Під цим номером записаний уродженець і громадянин Вірменії Гарнік Манукян 1986 року народження.

Він мав посвідку на тимчасове проживання в Україні, яку після затримання йому скасували. Громадянина Вірменії планують примусово видворити з України через загрозу національній безпеці та безпеці громадського порядку.